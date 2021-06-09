Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri başladı - Son Dakika

Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta normalleşme süreciyle birlikte aşiretlerin kır düğünleri başladı.

Şırnak'ta pandemi nedeniyle uzun zamandır ara verilen düğün ve nikahlar normalleşme süreciyle pandemi şartlarına uygun şekilde başladı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde normalleşme ile birlikte Goyan aşireti uzun zamandır erteledikleri düğünlerini yaptı. Uzun zamandır giyilmeyen yöresel kıyafetlerini giyen aşiret mensupları düğünde doyasıya eğlendi. Goyan aşiretinin düğünleri 3 gece iki gün sürüyor, normalleşme sürecinin başlamasıyla evlenen ilk çift Ebubekir Benek ve Nurcan Benek oldu. Aşiret düğününde gelin ile damada 40 bin Türk Lirası, 2 bin ABD doları ve onlarca tam Cumhuriyet altını takı olarak takıldı. Normalleşmeyle yapılan ilk düğüne katılım oldukça fazlaydı.

Düğün Sahibi Abit Kara, "Uzun zamandır pandemi nedeniyle hiçbir toplu etkinlik yapılamıyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tam normalleşme süreci olmasa da bir kısım etkinlikler pandemi kuralları çerçevesinde serbest oldu. Pandemi yasaklarından sonraki ilk düğünde bizlere nasip oldu. Düğünlerimiz 3 gece 2 gün sürüyorlar biz Mirgan ailesiyis Goyan aşireti mensubuyuz, düğünlerimiz eş dostun çokluğundan kalabalık olur, fazla katılım olur, biz de pandemi kuralları çerçevesinde düğünümüzü yaptık"dedi.