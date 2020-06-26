Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor

Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor Korona virüs normalleşme süresince spor tesisleri kapılarını tekrardan sporculara açarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor

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AĞRI - Korona virüs normalleşme süresince spor tesisleri kapılarını tekrardan sporculara açarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı. Tüm tesislerde korona virüse karşı sıkı önlemler alındı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde turnuvalara hazırlanan sporcular normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir evde antrenman yapmak zorunda kalan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde turnuvalara hazırlanan şampiyon sporcular, sosyal hayat kuralları çerçevesinde tedbirlerini alarak İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde hijyen kurallarına uyarak antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Sosyal mesafemizi koruyarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz"

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tenis eğitimi alan sporcu Asmin Zelal Çınar, pandemi sürecinde Tenis Antrenörü Fırat Balkis'in yönlendirmeleriyle evde çalışmalara devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Sporcu Asmin Zelal Çınar yaptığı konuşmada, "3 aydır pandemiden dolayı antrenmanlarımızı yapamıyorduk. Ama evde görüntülü bir şekilde elimizden geldiği şekilde yapmaya çalışıyorduk. Şimdi kortlarımız açıldı. Burada her şey var. Eldiven, maske ve dezenfektanlarımız mevcut. Sosyal mesafemizi koruyarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz, her şey çok iyi gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. " ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs, Tenis, Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:48 Kaynak: İHA

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