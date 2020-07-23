Normalleşme süreciyle Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı - Son Dakika

Normalleşme süreciyle Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte bölgedeki sanayi üretiminin yüzde 98'e çıktığını söyledi.

Normalleşme süreciyle Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte bölgedeki sanayi üretiminin yüzde 98'e çıktığını söyledi. Pandemi döneminde en önemli üretim bölgesi olduklarını söyleyen Sözdinler, "Tekstil fabrikalarımız cerrahi maske üretti, şu anda 6 fabrikamız halen maske üretmekte. Kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimi yaptı. Bu arada bu 266 fabrika neyi yapabiliyorsa bu dönemde yapmaya çalıştı" dedi.

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, normalleşme sürecinde yeniden üretime başladı. ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler, 266 sanayi kuruluşu ile 77 bin kişinin istihdam sağlandığı bölgede üretimin yüzde 98 olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde ilk etapta 266 fabrikamızın 89 'u kapatmak zorunda kaldı. Bu direkt olarak yüzde 34'lük kayıp demektir. Daha sonra mayıs ayında da yüzde 51 üretim kaybına sebebiyet verdi. Ama haziran ve temmuz ayların da çok çabuk toplandık. 1 temmuz itibari ile şu anda üretimlerimiz yüzde 98 seviyelerine ulaşmış durumda. Bizim bölgemizi ihracat ağırlıklı bir bölge. Sağ olsun hükümetimiz de ihracatın durmaması için bu dönemde bile fabrikalarımızın aralıksız çalışması için cumartesi, pazar bize valilikler kanalıyla, yerel yönetimler kanalıyla desteklerini verdiler. Biz de üretimimize kesintisiz olarak devam etmeye çalıştık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLAÇ İHTİYACININ YÜZDE 50'Sİ KARŞILANIYOR'ÇOSB'nin tekstil ağırlıklı kurulduğunu ancak daha sonra değişik sektörlerin de gelmesiyle Karma Organize Sanayi Bölgesi olduğunu ifade eden Sözdinler, "Burası zaten ilk kuruluşunda  tekstil ağırlıklı bir bölge olarak kuruldu. Ama daha sonra tekstil gittikçe azalıp bunun yerine ilaçta bir kümelenme, beyaz eşya sanayi, makine, kimya sanayi bunlar bizim başlıca iş kollarımız oldu. Şu anda 16 ilaç fabrikamız mevcut ve bu ilaç fabrikalarımız sayesinde Türkiye'nin ilaç ihtiyacının yüzde 50'si bölgemizden karşılanıyor. Bu zevalde en fazla etkiyi tekstil sektörü gördü. Tekstil sektöründe üretimler yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Ama takip ettiğimiz su, elektrik, doğal gaz tüketimlerinden izleyebiliyoruz şu an tekstil sektörümüzde de yüzde 80 doluluk oranımız var. 2019 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı ilk 500 firma içine 18 firmamızı soktuk. Daha önceki senelerde ise 19 taneydi. Bu 18 firmamız görüyoruz hep öne geçerek ilerliyor, büyüyerek gelişen sanayimiz var. Tabi bundan da gurur duyuyoruz, çok mutluyuz" diye konuştu.'PANDEMİ DÖNEMİNDE BİR OLDUK'Sözdinler, pandemi döneminde en önemli üretim bölgesi olduklarını belirterek, "Bölgemize en önemli katkılarımızdan biri solunum cihazı oldu. Solunum cihazı için üç konsorsiyum bunun içinde de üretim yapan Arçelik firmamız vardı. 5 bin adet bakanlığımıza söz verildi. Beş bininci üretimimizi geçen ay içinde yapıp bakanlığımıza ulaştırdık. Allah'a çok şükür bu kadar çok ihtiyacımız olmadı. Bu fazlalıkları da ihtiyacı olan ülkelere başta Brezilya, Sudan olmak üzere ihraç ediyoruz. Bunun yanında plastik fabrikalarımızda siperlik günde 20 bin adete ulaştı. Tekstil fabrikalarımız cerrahi maske ürettiler, şu anda 6 fabrikamız halen maske üretmekte. Kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimi yaptı. Bu arada bu 266 fabrika neyi yapabiliyorsa bu dönemde yapmaya çalıştı. Örneğin hiç işi olmadığı halde beyaz eşya üretimi yapan BSH fabrikası siperlik üretimi yaptı. Bunun 10 bin adetini hemen bakanlığımıza verdiler" dedi.

Pandemi döneminde en büyük desteği ilaç fabrikalarının verdiğini ifade eden Eyüp Sözdinler, "Japonya lisansı olan ve Çin'de üretilen bu Kovid-19'un en büyük ilaçlarından bir tanesi bölgemizde üretildi. 300 bin adet bakanlığımıza hibe edildi. Şu anda bu ilaç patentlendi ve üretimini de devam ediyor. Aynı şekilde yine diğer ilaç firmalarımız da bu pandemi için gereken tüm ilaçları 7/24 saat hiç aralıksız üretmeye devam etti" şeklinde konuşu.


Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Eyüp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Normalleşme süreciyle Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi         
12:23
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı 16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı         
11:11
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı         
19:04
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış         
18:51
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti         
18:18
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti         
17:58
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Başsavcılık'tan Başsavcılık'tan "savcı intihar girişiminde bulundu" iddialarına yalanlama geldi         
17:37
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 15:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme süreciyle Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei