Normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Sokakta yürüyen vatandaşlar ve açılan restoranlar

Çay ocağında ve restoranlarda alınan tedbirler

Müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak oturmaları

Restoran işletmecisi Ramazan Doğru'nun konuşması

Çay ocağı işleten Vahap Yiğit'in konuşması

Maske takan vatandaşların sokakta yürümeleri MALATYA - Malatya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

Şehir merkezindeki çoğu iş yeri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.

Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.

Çay ocağı işleten Vahap Yiğit, yaptığı açıklamada, normalleşme süreci kapsamında işletmesini açarak faaliyete başladığını söyledi.

İş yerinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını anlatan Yiğit, normalleşme sürecine geçtikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Restoran işletmecisi Ramazan Doğru ise gerekli önlemleri alarak faaliyete başladıklarını aktardı.