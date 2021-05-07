Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde - Son Dakika

Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde

07.05.2021 09:43
Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde, System.String[]

Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi.

Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren Türkiye, daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon 'Güvenli Turizm Sertifikası' almayan tesisler hizmet veremeyecek. Bütün oteller, virüs tedbirleri çerçevesinde açılacak. Kapasitelerin düşürülmesi, otelde PCR testi, açık büfeden menülü uygulamaya geçilmesi, SPA'ların kapatılması gibi tedbirler alınacak. Havaalanları ve transfer hizmetlerinde de tedbirler gevşetilmeyecek.

ENGELLER KALKACAK

Vakalardaki artış nedeniyle Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuş, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler seyahat uyarısı yapmıştı. Vakaların düşmesiyle bu ülkelerden rezervasyonların artması bekleniyor. Hem Türkiye'de hem bu ülkelerde aşılanmanın hızlanması da turizmin önündeki engelleri kaldıracak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Rusya, Almanya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla temas halinde. Turizm acenteleriyle de görüşmeler sürüyor. Tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yürütülecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu PCR testi uygulamasını, 15 ülke için kaldırdığını duyurdu. Bunun da gelişleri rahatlatacağı düşünülüyor.

TALEPLER EGE - AKDENİZ

Yurt dışı rezervasyonlarda haziran sonrasında ciddi yükseliş görülüyor. Acentelere eylül ortasına kadar devam edecek şekilde konaklama talepleri gelmeye başladı. Yoğun olarak Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Mayıs ortasından itibaren önce İran uçuşlarında hareketlenme olacak. Seyahatlerin açılmasıyla da Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelişler artacak. İlk hedef 20 milyonu aşkın yabancı turist ve 20 milyar doların üzerinde gelir.

(İHA)

Türkiye, Haziran, Turizm, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor

Son Dakika Haberleri
11:19 Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
11:02 Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü
10:57 Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
10:50 Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi         
11:21
Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi         
11:17
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü         
10:47
BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin         
10:28
Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı         
10:14
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi         
09:52
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 11:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement