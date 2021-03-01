Normalleşmede beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Son Dakika
Normalleşmede beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
01.03.2021 07:56
Normalleşme için milyonların beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalarla ilgili işaret ettiği Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası Erdoğan; yüz yüze eğitim, restoranlar, illerin durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin alınan kararları açıklayacak.
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1.03.2021 08:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşmede beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Son Dakika