Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu - Son Dakika

Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu

02.03.2021 15:34

Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu Gaziantep'te normalleşmenin ilk gününde Gaziantepliler, Beyran içmeye koştu.

Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te normalleşmenin ilk gününde Gaziantepliler, Beyran içmeye koştu.

Gaziantep'te normalleşmenin ilk gününde vatandaşlar, uzun süren beyran hasretine bugün itibariyle kavuştu. Restoran işletmelerinin açılmasının ilk gününde, vatandaşlar beyran içmeye koştu. 3 ay boyunca paket servisi yapan işletmeler bugün itibariyle müşterilerini karşılamaya başladı. Durumdan memnuniyetini bildiren vatandaşlar, beyran içmenin keyfini çıkardı.

Beyran içmenin yaşam tarzı olduğunu söyleyen Enes Cıncık, "dizlerimiz kırıldı bu yoğunlukta, koşa koşa geldik. Beyran bizim hayatımızın bir anlamı, paça olsun hele ortaya bir beyin kavurma olmazsa olmaz zaten, ailecek müptelayız" dedi.

Beyranın sıcak sıcak yenmesi gerektiğini belirten Gökhan Ercihan, " pandemi döneminde restaurantlar kapalı olduğu için, paket servis vardı. Bizim Gaziantep'te beyran, paça paketle yenilmez. Paket servisi paça ve beyran için müsait bir şey değil. Çabuk donar, tadını kaybeder, lezzetini kaybeder. Bu sebeple açılır açılmaz ilk işimiz, gelip burada beyran, paça yemek oldu. Bizim için Gaziantep kültüründe bunlar vazgeçilmezdir ve sıcak sıcak masasında yenir" ifadelerini kullandı.

Zor bir süreçten geçildiğini söyleyen İşletmeci Halil İbrahim Çadır, " tabi ki zor bir süreçti ama sağlıklı günler için, sabır edilmesi gerekiyordu. Sabrettik, sadece paket servis ve gel al servisi vardı, şu anda kısıtlamaların esnemesiyle, masalarda da hizmet vermeye başladık. Masalarımızın arasını 1,5 metre yapıp sosyal mesafeyi koruduk. Maskesiz içeriye almıyoruz, zaten bir lokantada olmazsa olmazımız hijyen, hijyene dikkat ediyoruz. Bu sayede yüzde 50 kapasite ile açıldı ve saat kısıtlaması var. Yüzde yüz kapasite ile saat kısıtlaması olmadan, mutlu günler için daha dikkat ederek önümüze bakacağız. Zor bir süreçti Gaziantep mutfağı ile ünlü, Gazianteplilerin alışık bir damak tatları var, onlardan uzak kalmak tabi ki yordu, üzdü. Beyran insanların kendilerini halsiz, güçsüz hissettiği zamanlarda yediği bir yemektir. Beyran Gaziantep için bir kültürdür, bu dönemde gördük ki hem misafirlerimiz hem de biz çok özlemişiz. Bu özlemi sabah 07.00'de açarak hissettik, müşterilerimiz sabah 5'de aramaya başladı. Bunları görünce beyran gerçekten bizler için yaşam tarzı, yaşam biçimi, vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu - Son Dakika


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