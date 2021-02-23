Normalleşmede "hava durumu" taktiği! Vatandaşlar illerin son durumunu anbean takip edecek - Son Dakika

Normalleşmede "hava durumu" taktiği! Vatandaşlar illerin son durumunu anbean takip edecek

23.02.2021 07:58
Normalleşmede

Mart ayından itibaren geçilecek olan kademeli normalleşmede illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları, hastane ve yoğun bakım kapasitelerine de bakılacak. Her il için farklı olabilecek uygulamayı vatandaşlar hava durumu gibi günlük takip edecek. Yeni sistemin haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi planlanıyor.

Pandemiyle mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart'tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

İL İÇİ UYGULAMA

İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.

HAZİRANA KADAR DEVAM

Vatandaşlar, "hava durumu" gibi gidecekleri ilin durumu ile pandemi seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda olacak. Değişimler, gerekirse bir haftalık, normalde 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak. Uzmanlar, yeni uygulanacak sistemin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini belirtiyor. Yeni sistemin haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi planlanıyor. Gelişmelere bağlı olarak, yaz aylarında yeni bir plan söz konusu olabilecek.

DÜNYADAKİ SEYİR

Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, dünyadaki vaka sayılarında özellikle son iki haftada düşme eğilimi görüldüğü ancak yine de mutasyonlar nedeniyle belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

KARADENİZ VAKALARI DA KONUŞULDU

Pandemi nedeniyle yapılan toplantılarda Samsun ayrı bir başlık oldu. Samsun'da mutasyonlu virüse ilişkin verilerin yüksek çıkmasının nedenleri araştırılıyor. Mutasyonlu virüsün, son dönemlerde uçuş olmaması nedeniyle, bu bölgeye yaz aylarında gelen gurbetçilerden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Mutasyonlu virüsün kış ayları boyunca çoğalmış olabileceği yorumları yapılıyor. Türk tipi mutasyonlu virüs olup olmadığı da araştırılıyor.

Hürriyet'in haberine göre Karadeniz illerindeki vaka sayısının yüksek olması ise hava sıcaklığına bağlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgede 20 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle, toplumsal hareketliliğin arttığı ve kış aylarında bunalan Karadenizlilerin kuralları dikkate almadığı yorumları yapılıyor.

KURALLAR İL GENELİNİ KAPSAYACAK

Her ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlere, yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, tercihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına bakılması gerekecek.

Bir kişi seyahat etmek istiyorsa, kendi ilindeki kurallara göre takvim belirleyecek ve gideceği yerdeki kurallara tabi olacak. Ancak yaz döneminde ciddi yasaklar olmayacağı hesabıyla, bunun ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor.

Bir ilde sadece merkez ilçe değil, diğer ilçelerde de aynı program uygulanacak. Ancak vaka sayısında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karantina uygulanacak. O zaman kurallar farklılaşabilecek.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, 100 binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, 100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100 binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve 100 binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.

İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

Normalleşmede hava durumu taktiği! Vatandaşlar illerin son durumunu anbean takip edecek

Fahrettin Koca, Karadeniz, Haziran, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Normalleşmede 'hava durumu' taktiği! Vatandaşlar illerin son durumunu anbean takip edecek - Son Dakika


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