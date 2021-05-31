Üye Girişi
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat - Son Dakika

Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

31.05.2021 21:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlayacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, açıklamasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının saatlerinin de değiştiğini söyledi. Peki, Türkiye'de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yeni şekli nasıl oldu? İşte tüm detaylar.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarındaki ciddi yükseliş sonrasında 29 Nisan'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanmıştı. Kapanma döneminin bitmesiyle vaka ve vefat sayılarındaki önemli düşüşün ardından normalleşme adımları gündeme geldi.

YENİ NORMALLEŞME PLANINDA KISITLAMALAR DEĞİŞTİ

Hem havaların ısınması hem de hasta sayılarının düşmesiyle birlikte 1 Haziran'dan sonra yeni normalleşme planı hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da başlayan ve 3,5 saat süren kabine toplantısının bitmesiyle birlikte merakla beklenen yeni kararları açıkladı.

HAFTA İÇİ YENİ KISITLAMA SAATİ KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar arasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinde saat 21.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının, 1 saat ileriye alınarak akşam saat 22.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlar arasında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının detaylarına da yer verildi. İllere göre normalleşme döneminde bazı illerde kalkan ancak vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden tüm Türkiye'de getirilen cumartesi- pazar kısıtlamaları da yeni bir şekil almış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi akşam saat 22.00'dan pazar sabah 05.00'a kadar uygulanacağını söyledi. Bu haberle birlikte, cumartesi uygulanan sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu. Ancak pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam edecek.

Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokağa Çıkma Yasağı, Normalleşme Planı, Normalleşme, Koronavirüs, Cumartesi, Türkiye, Pazar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı         
21:34
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi         
20:43
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak         
20:20
Polis memuru evinde ölü olarak bulundu Polis memuru evinde ölü olarak bulundu         
20:15
Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem         
19:50
Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı         
19:18
İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada         
17:58
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 21:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement