Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor - Son Dakika

Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor

14.05.2021 17:49
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor, System.String[]

17 Mayıs'ta tam kapanma sürecinden çıkmayı bekleyen Türkiye'de, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kademeli normalleşme kararları için Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerden gelen bilgilere göre, ilk aşamada sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de başlayacakken, cumartesi günleri kısıtlama olmayacak. Öte yandan esnafın ise bazı önlemlere uyarak açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs sabahı sona erecek tam kapanma sonrası uygulanacak normalleşme takviminin pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

"KONTROLLÜ NORMALLEŞMENİN ADIMLARINI ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI CUMARTESİ GÜNÜ OLMAYACAK

Gözler ilk Kabine toplantısına çevrilmişken, kademeli normalleşmenin de nasıl olacağı merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olması bekleniyor. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü devam edeceği konuşuluyor.

İşte 17 Mayıs'tan sonra uygulanacağı düşünülen normalleşme planı:

  • Eğitim için kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.
  • Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
  • Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
  • Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.
  • Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor

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Son Dakika Güncel Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor - Son Dakika


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