NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İL ŞIRNAK'TA, ESNAF, 1 MART'I BEKLİYOR - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından pazartesi günü açıklanan tabloya göre normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafeteryalarda hazırlıklar başladı. Esnaf, 1 Mart'ta başlayacak olan yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine daha çok dikkat edeceklerini ve eskiye dönmemek için tüm önlemleri alacaklarını belirtti. Esnaf, şimdiden iş yerlerinin girişlerine ateş ölçerler, dezenfektanlar ve sosyal mesafeyi uyarı etiketleri yapıştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, 8-14 şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, vaka sayısı en az il oldu. Açıklanan verilerin arından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı il bazlı normalleşme takvimi 1 Mart'ta hayata geçirilecek. Normalleşmeye mevcut tabloda en yakın il olan kentte lokanta ve kafeteryalarda açılma heyecanı başladı. Şırnak'ta bulunan cafe ve restorantlar ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlıklarını yapmaya başladı. Her masaya tek kullanımlık mendiller, poşette tuz, kürdan, dezenfektan ve kolonyalar konuldu. Masalar arasında sosyal mesafe ise 1,5 metre olarak ayarlandı. Esnaf 1 Mart'ı dört gözle beklerken, İl Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri şehir merkezindeki denetimlerini artırdı.

'HERKSE RAHAT EDECEK, BİR NEFES ALACAK'

Normalleşme sürecini dört gözle beklediklerini belirten lokanta işletmecisi Faysal Karataş, "Başkanımız gereken talimatı vermiş. Allah'ın izniyle 1 Mart'tan itibaren de açılışlar yapılacak. Temennimiz her yerde hastalık azalsın, hiçbir yerde kalmasın. Şırnak'ta hastalık azalmış. Bizim temennimiz biran evvel dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım. Bu mağduriyetlerimizi bir nebze de olsa giderelim. Biz 20 kişi çalışıyorduk burada. Şimdi 4 kişi kaldık. Bu kadar insan perişan. Bir lokma ekmek yediğim zaman boğazımdan geçmiyor. 'Çalışanlarımız ne yapıyor' diyorum. Zor bir durumdayız. Milyonlarca insan, esnaf böyle. İnşallah her şey iyi olacak. İlaçlamamızı yapacağız, tedbirlerimiz alacağız. Ne gerekiyorsa sağlık çalışanlarının önümüze koyduğu, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Yapıyoruz da. Bu hem benim için hem ülkem için hem insanlarımız için, hem çalışanlarımız için hem de çoluk çocuğumuz için. Bekliyoruz, İnşallah 1 Mart'tan sonra normalleşmeler başlayacak. Herkes rahat edecek, bir nefes alacak. Ben nasıl kendimi seviyorsam, sizleri de seveceğim. Maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edeceğiz. Kendimizi nasıl düşünüyorsak, insanımızı da öyle düşüneceğiz. Gelen müşterinin ateşini ölçeceğiz. Devlet bize ne derse onu yerine getireceğiz" dedi.

Lokantada usta olarak çalışan Kadir Koru ise işletmenin tam teşekküllü açılması için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Uzun süreden beri uygulanmış olan yasaktan baya bir etkilendik. Şuanda çıkan kararlar doğrultusunda lokantamızı tam teşekküllü açmaya hazır hale getirdik. Masa, sandalyelerimizi dezenfekte ettik. Gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Allah bir daha bu hastalığı bize yaşatmasın. En kısa sürede bitmesini temenni ediyoruzö ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en az vakaya sahip il olmaktan mutlu olduklarını ve müşterilini beklediklerini belirten Sedat Zeybek de, şunları söyledi:

"Ateş ölçerlerimiz, dezenfektanlarımız, personelimiz hazır. Genel yemeklerimiz hazır. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Masalarımızı sosyal mesafeye göre ayarladık. Bir yıldır dükkanlarımız kapalı. Dört gözle 1 Mart'ı bekliyoruz."