Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor - Son Dakika

Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor

20.02.2021 08:34
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından pazartesi günü açıklanan tabloya göre, normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafelerde hazırlıklara başlandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından pazartesi günü açıklanan tabloya göre, normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafelerde hazırlıklara başlandı. Esnaf, 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine daha çok dikkat edeceklerini ve eskiye dönmemek için tüm önlemleri alacaklarını belirtti. Bölge esnafı, şimdiden iş yerlerinin girişlerine ateş ölçerler, dezenfektanlar ve sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8- 14 Şubat'ta her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, koronavirüs vaka sayısı en az il oldu. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart'ta hayata geçirileceği açıklandı. Normalleşmeye mevcut tabloda en yakın il olan kentte ise lokanta ve kafelerde 'açılma' heyecanı başladı. Şırnak'taki kafe ve restoranlara ateş ölçer getirilirken, sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırıldı. Her masaya tek kullanımlık mendiller, poşette tuz, kürdan ile dezenfektan ve kolonyalar konuldu. Masalar arasında sosyal mesafe ise 1,5 metre olarak ayarlandı. Esnaf, 1 Mart'ı dört gözle beklerken, İl Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri de şehir merkezindeki denetimlerini artırdı.

'HERKSE RAHAT EDECEK, NEFES ALACAK'Normalleşme sürecini dört gözle beklediklerini belirten lokanta işletmecisi Faysal Karataş, "Allah'ın izniyle 1 Mart'tan itibaren açılışlar yapılacak. Temennimiz, her yerde hastalık azalsın, hiçbir yerde kalmasın. Şırnak'ta azalmış. Bizim temennimiz; bir an evvel dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım. Biz 20 kişi çalışıyorduk burada. Şimdi 4 kişi kaldık. Bir lokma ekmek yediğim zaman boğazımdan geçmiyor. 'Çalışanlarımız ne yapıyor' diyorum. İnşallah her şey iyi olacak. İlaçlamamızı yapacağız, tedbirlerimiz alacağız. Ne gerekiyorsa sağlık çalışanlarının önümüze koyduğu, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Yapıyoruz da. İnşallah 1 Mart'tan sonra normalleşmeler başlayacak. Herkes rahat edecek, bir nefes alacak. Devlet bize ne derse onu yerine getireceğiz" diye konuştu. Lokantada usta olarak çalışan Kadir Koru ise işletmenin tam teşekküllü açılması için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu anda çıkan kararlar doğrultusunda lokantamızı tam teşekküllü açmaya hazır hale getirdik. Masa, sandalyelerimizi dezenfekte ettik. Gelen misafirlerimizin ateşini ölçeceğiz. Allah bir daha bu hastalığı bize yaşatmasın. En kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz" dedi. Türkiye'de en az vakaya sahip il olmaktan mutlu olduklarını ve müşterilerini beklediklerini belirten Sedat Zeybek de "Ateş ölçerlerimiz, dezenfektanlarımız, personelimiz hazır. Genel yemeklerimiz hazır. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Masalarımızı sosyal mesafeye göre ayarladık. Dört gözle 1 Mart'ı bekliyoruz" diye konuştu.

Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor

Fahrettin Koca, Şırnak, Esnaf, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika

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