Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından pazartesi günü açıklanan tabloya göre, normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafelerde hazırlıklara başlandı. Esnaf, 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine daha çok dikkat edeceklerini ve eskiye dönmemek için tüm önlemleri alacaklarını belirtti. Bölge esnafı, şimdiden iş yerlerinin girişlerine ateş ölçerler, dezenfektanlar ve sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8- 14 Şubat'ta her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, koronavirüs vaka sayısı en az il oldu. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart'ta hayata geçirileceği açıklandı. Normalleşmeye mevcut tabloda en yakın il olan kentte ise lokanta ve kafelerde 'açılma' heyecanı başladı. Şırnak'taki kafe ve restoranlara ateş ölçer getirilirken, sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırıldı. Her masaya tek kullanımlık mendiller, poşette tuz, kürdan ile dezenfektan ve kolonyalar konuldu. Masalar arasında sosyal mesafe ise 1,5 metre olarak ayarlandı. Esnaf, 1 Mart'ı dört gözle beklerken, İl Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri de şehir merkezindeki denetimlerini artırdı.