NORMALLEŞMEYLE BAŞLAYAN İLK AÇIK HAVA KONSERİNDE YILDIZ TİLBE HAYRANLARINI COŞTURDU - Son Dakika

Buğra AKAY İstanbul DHA

Müzik severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu.

Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken ilk canlı konserler de başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konseri, müzik severlerin akınına uğradı. Saat 21.00'de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden gelmeye başladı. Tilbe söylediği şarkılarla adeta hayranlarını büyüledi.

KONSER ÖNCESİ ALINAN TEDBİRLER DİKKAT ÇEKTİ

Konser öncesi, içeri girişlerde müzik severlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

KONSERE İHTİYACIMIZ VARDI

Konser öncesi görüşlerini belirten müzik severler, heyecanlı olduklarını belirtirken, tedbirlerin yerinde olduğunu söylediler. Bir müzik sever, Heyecanlıyız, uzun süreden beri ilk defa geliyoruz dedi. Konsere ihtiyaç olduğunu belirten başka bir müzik sever ise, Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı diye konuştu. Tedbirleri değerlendiren bir vatandaş ise, Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde her hangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun şeklinde konuştu.

TİLBE'DEN KORONAVİRÜS GÖNDERMESİ

Uzun bir ayrılığın ardından hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, Benim hiçbir yerim tutmuyor. Korona boyunca, Ay valla bak, şuralarım falan feci. Özlemişiz bir birimizi. Ne diyelim özletenlere şükürler olsun dedi.