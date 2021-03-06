Normalleşmeyle beraber baklavaya talep arttı

GAZİANTEP - Kontrollü normalleşmeyle beraber baklavaya olan talep yüzde 50 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeye geçildiğini açıklanmasının ardından kafe, restoran gibi işletmeler kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlarda uzun bir sürenin ardından aileleriyle beraber dışarıda yemek yemenin keyfini çıkarmaya başladı. Bu duruma en çok sevinen sektörler ise özellikle yeme içme sektörü oldu. Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklavacılar kapasitelerini yüzde 50 arttırdı. Özellikle kafe restoranların açılmasıyla kendilerine talebin arttığını ifade eden Antepsan Baklavanın ustası Ömer Kozan, yoğun mesai harcadıklarının altını çizdi.

"Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz"

Antepsan Baklavanın ustası Ömer Kozan, "Kontrollü Normalleşmenin ardından işlerimizde bir artış olmaya başladı. Tüm ekibimizle sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyoruz. Şuanda yoğun bir siparişimiz var. İnsanlar kendi evlerinde de tatlı yapıyor. Ama bir yerde ailesiyle birlikte oturamıyorlardı. Tabi normalleşmeyle beraber vatandaşlar aileleriyle beraber dışarıda da oturarak yemek yemeye başladı, buda bize olumlu olarak yansıyor. Pandemi döneminde hem müşteriler hem de biz sıkıntı yaşadık. Şuanda çok şükür sıkıntımız kalmadı. Kargo veya gel al yapıyorduk ama şuan restoranlara, kafelere de sipariş alıyoruz. Bizde bu siparişlere yetişmek için ekiplerimizle birlikte hummalı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Tek amacımız kaliteli baklava"

Tek amaçlarının kaliteli baklava yapmak olduğunu söyleyen Antepsan Baklava ustası Ömer Kozan, "Bizim baklavada tek düşüncemiz kalitedir. Fıstık ve yağımızı yılda bir kez temin ediyoruz. Baklavanın olmazsa olmazı ustalığı ve malzemesidir. Özellikle sert buğday unu kullanmak lazım. Biz baklavamızda hiçbir zaman katkı maddesi kullanmıyoruz. Her şeyimiz doğaldır. Amacımız kaliteli ürünü Gaziantep ve tüm Türkiye'ye yetiştirebilmek" diye konuştu.