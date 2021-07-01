NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE YENİDEN AÇILAN YÜZME HAVUZLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

AKSARAY'da normalleşmeyle birlikte yeniden hizmete açılan kapalı olan yüzme havuzları ilgi gördü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan yüzme havuzları, bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. İlginin yoğun olduğu havuzlarda koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı görüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Mehmet Özkur (15), sıcak havada serinlemeye çalıştığını belirtti. Özkür, "Şehrimizde 1 yıla yakındır yüzme havuzları kapalıydı. 1 Temmuz itibarıyla havuzlar açıldı. Bizde buraya arkadaşlarımızla birlikte yüzmeye geldik ve sıcak havanın tadını burada serinleyerek çıkarıyoruz. Şehrimizde deniz olmadığı için havuza yoğun bir ilgi var. Burada pandemi kurallarına uyarak havuza girdik. Şehrimizde 35-36 derece sıcak bir hava var. Arkadaşlarımızla burada mutlu bir gün geçiriyoruz? diye konuştu.

Yüzme havuz sorumlusu Ramazan Tuğ da yarı kapasite olarak yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Tuğ, "Burada hijyen ve mesafe kurallarını uyuyoruz. Havuz, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması için büyük bir fırsat. Gençlerimiz ve yetişkinlerimiz pandemi dolayısıyla evde kaldıkları süredeki sıkıntılarını havuza atıyorlar. Devletimizden havuzları açtığı için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sosyal aktivite olarak denize gidemediği için havuza geliyor. Burada spor yaparak, eğlenerek vakitlerini değerlendiriyor. İşletme olarak da çalışma saatlerimizi kısaltarak, havuz temizlik ve hijyen olaylarına daha çok özen gösteriyoruz" dedi.