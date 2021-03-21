Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı - Son Dakika

Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı

21.03.2021 10:31

-Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı Normalleşmeyle beraber Gaziantep'te yöresel ürün ihracatı yapılmaya başlandı.

-Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı

GAZİANTEP - Normalleşmeyle beraber Gaziantep'te yöresel ürün ihracatı yapılmaya başlandı. Avrupa ve Asya ülkelerine kurutmalık ve antepfıstığının da arasında bulunduğu birçok yöresel ürün satışı yapılıyor.

Gastronomi şehri olan Gaziantep'te yöresel ürünler normalleşme süreciyle Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Yöresel ürün satıcıları yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirirken, siparişlere yetişmekte zorlandıkları ifade ettiler.

"İhracatı devamlı yaptığımız için bazen siparişlere yetişemiyoruz"

Normalleşme süreciyle birlikte yöresel ürünlere taleplerin arttığını ifade eden yöresel ürün satıcısı Beşir Tanrıkulu, Avrupa ve Asya ülkelerine Gaziantep'e özgü yöresel ürünler ihraç ettiklerini söyleyerek, "Normalleşmeyle beraber baya bir yoğunluk arttı. Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinden çok fazla talep var. İhracatı devamlı yaptığımız için bazen siparişlere yetişemiyoruz. Normalleşme sayesinde kentte aşırı bir kalabalık var. İllaki satışlarda oluyor. Ancak bir yandan da korona virüs konusunda tedirgin oluyoruz. Vatandaşlarımız bilinçli oldukları için maske ve mesafeye dikkat ettikleri için gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorlar. Kuruyemişte talep çok bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Gaziantep fıstığında aşırı derecede bir yoğunluk var. Fıstık fiyatı düştüğünden dolayı daha çok talep alıyor. 2020 yılında fıstık çoktu ancak bu yıl fıstık çok az diyorlar. Bundan dolayı da fiyat yükselir ama şuanda fiyat geçen yıla göre yarı yarıya düştü. Fıstıkta da ihracat yapıyoruz. Zaten Türkiye'nin her yerine gönderiyorduk şimdi de Avrupa ülkelerine, Asya ülkelerinin her yerine ihracat yapmaya başladık. İhracat yapmamız da sosyal medyanın çok fazla faydası oldu. Ürünlerin tanıtımından tutun da satışına kadar sosyal medya bize çok yardımcı oldu. Avrupa ve Asya ülkelerine tanıtım konusunda dediğimiz gibi sosyal medyanın çok faydası oldu. Sosyal medyadan alışveriş yapmaya çok sıcak değiliz ama yine de oradan da satışlarımız oluyor. Genellikle görerek, tadarak almayı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı
Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı
Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı
Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı

Normalleşme, Gaziantep, İhracat, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü
Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi? Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi?         
11:25
Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı         
10:24
Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor         
10:06
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı         
08:44
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 11:57:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei