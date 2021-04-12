Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerinden faydalanarak salgınla ilgili merak edilenleri grafik haline getiren yazılımcı Zeki Berk, Türkiye'deki aktif vaka sayılarını da çıkardı.
Aktif vaka sayısında son 40 günde çok ciddi bir artış yaşandı. Söz konusu verilere göre, 1 Mart'ta 104 bin 660 olan aktif vaka sayısının 11 Nisan'da 483 bin 661 olduğu görüldü.
1 Mart-11 Nisan tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 18,51 artarak 5 bin 301 seviyelerine çıktı.
7 Nisan'da 50 binin üzerine çıkan günlük vaka sayılarında 8 Nisan'da rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 8 Nisan'da 55 bin 941 vaka tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadar bir gün içerisinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.
Aktif vaka, koronavirüs teşhisi konulan ve tedavisi devam eden kişiler anlamına geliyor. Tedavi süreçleri evde ya da hastanede olabiliyor.
Son Dakika › Sağlık › Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı - Son Dakika