Norman Reedus Death Stranding 2'nin Müzakerede Olduğunu Belirtti!

Director's Cut Eylül'deki çıkışına hazırlanırken Norman Reedus Death Stranding 2'nin yolda olabileceğini işaret etti.

Hideo Kojima bir süredir yeni projeler üstünde çalıştığını hem planladığı ortaklıklarıyla hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerine göstermişti. Death Stranding PC'ye gelmeden bir süre önce Twitter'da yaptığı paylaşım 'yeni başlık' tasarladığını belirtse de Death Stranding'e referansları sebebiyle hayranlar devam oyununun tasarlandığını düşünmüştü. Diğer yandan Uzumaki ve Tomie mangalarıyla bilinen popüler korku mangakası Junji Ito da Kojima'nın kendisiyle görüşüp 'planladığı bir korku oyunu için onunla çalışmasını istediğini' söylediğini belirtmişti. Bu ifade Silent Hill iddialarını yeniden alevlendirse de korku temasına odaklanan yeni bir Death Stranding'in olduğu da tahminler arasındaydı.

Fakat Kojima'nın verdiği gizli ipuçlarının aksine elindeki bilgiyi anında paylaşmaktan çekinmeyen Norman Reedus, The Walking Dead'in son sezonuyla ilgili AdoroCinema ile yaptığı röportajda "Sanırım ikinci Death Stranding'i yapıyoruz. Death Stranding 2 şu an müzakerede. Yani… yaşasın!" ifadelerini kullanarak devam oyununun fikir aşamasında olduğunu belirtti. Röportaj İngilizce'den Portekizce'ye, ardından tekrar İngilizce'ye çevrildiğinden bu ifadede çeviri hatalarının olması mümkün olsa da 'Death Stranding' ve 'müzakere' kelimeleri içeriklerine ve çıkış gününe kadar yayınlanmış Director's Cut için kullanılamayacağından bir devam oyununun söz konusu olduğunu tahmin edebiliriz.