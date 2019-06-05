Son Dakika Haberleri: Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü

1 saat önce

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'de tören düzenlendi.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü, System.String[]
Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'de tören düzenlendi.
Normandiya Çıkarması'nın 75. Yıl Dönümü'ndeki tören, Kraliçe 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde yapıldı.
Portsmouth kentinde gerçekleştirilen törene, devlet ziyareti için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu liderler katıldı.
Kraliçe, törende yaptığı konuşmada, "Hayatını kaybedenlerin kahramanlığı, cesareti ve fedakarlığı asla unutulmayacak." dedi.
Trump, dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in çıkarmanın yapıldığı gece radyoda yayımlanan mesajını okudu.
İngiltere Başbakanı Theresa May de Yüzbaşı Norman Skinner'ın Fransız sahillerine yapılan çıkarma öncesi eşine yazdığı mektubu paylaştı. May, asla gönderilemeyen mektubun çıkarmadan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden yüzbaşının cebinde bulunduğunu belirtti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de katıldığı tören sırasında eski ve yeni savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirirken, paraşütle indirme de yapıldı.
2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:13 Kaynak: AA
İngiltere, Normandiya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan savaş tazminatı olarak Almanya'dan 300 milyar euro istiyor Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti! Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]