Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz
14 dakika önce
Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı’nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Fransa’nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944’te belki de bir imkansızı başararak asker çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:23
Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı'nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya
Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Fransa
'nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran
1944'te belki de bir imkansızı başararak asker çıkarması ile yaşanan bir dönüm noktası.
O günün sonunda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüz binlercesi yaralandı.
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