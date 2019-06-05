Son Dakika Haberleri: Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz
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Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz

14 dakika önce

Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı’nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Fransa’nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944’te belki de bir imkansızı başararak asker çıkardı.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz, System.String[]
Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı'nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Fransa'nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944'te belki de bir imkansızı başararak asker çıkarması ile yaşanan bir dönüm noktası.

O günün sonunda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüz binlercesi yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:23 
Fransa, Normandiya, Dünya
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