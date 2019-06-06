Son Dakika Haberleri: Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı
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Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin, ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerinin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı, System.String[]
Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer yerleşim biriminde tören yapıldı.

Macron'un ev sahipliğinde Colleville-Sur-Mer'deki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:38 
Fransa, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Normandiya, Dünya
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