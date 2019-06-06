Normandiya Çıkarması'nın yıldönümüne çağrılmayan Putin: Zaten yapacak çok işim var

Birçok dünya liderinin yer aldığı Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümü etkinliklerine davet edilmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "bunun kendisi için bir problem olmadığını" söyledi.

St Petersburg'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, "elinde zaten fazlasıyla iş olduğu" değerlendirmesini de yaptı ve "Neden her etkinliğe çağrılalım. Biz herkesi her etkinliğe çağırıyor muyuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bu yılki törenlerde, o döneme dek gerçekleştirilen en büyük deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonunda hayatlarını kaybeden asker ve siviller anıldı.

Rus lider, 5 sene önce, çıkarmanın 70. yıldönümü etkinliklerine katılmıştı.

Bu açıklamaların öncesinde de Rus Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Çıkarması'nın "savaşın seyrini değiştiren hamle" olmadığını savunmuştu.

Moskova, o dönemki Batılı müttefiklerini, savaşta Rusya'nın oynadığı rolün hakkını teslim etmemekle, sık sık itham ediyor.

Savaşta 25 milyondan fazla vatandaşını kaybeden Rusya, "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırılan mücadele yıllarını, her yıl büyük askeri geçitler düzenleyerek anıyor.

Batılı müttefikler Normandiya Çıkarması'na başladıklarında, Doğu Cephesi'nde Ruslar, üç yıldır Nazilerle savaşıyordu.

Rusya Normandiya Çıkarması'nı neden farklı değerlendiriyor?

Moskova'dan BBC muhabiri Steve Rosenberg'in analizi

Bugün hakkında kavga eden ülkelerin, geçmiş hakkında da aynı fikirde olmaması şaşırtıcı değil.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Normandiya Çıkarması'nın "gelecek kuşakların kaderini belirlediğini" savundu. Ancak Rus Dışişleri durumu farklı yorumluyor.

Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, "Normandiya Çıkarması'nın savaşın gidişatında belirleyici rol oynamadığı" yorumunu paylaştı ve "Stalingrad ve Kursk'taki Kızıl Ordu zaferlerinden sonra, Nazilerin yenilgisi önlenemezdi." değerlendirmesini savundu.

Rusya'nın en popüler gazetesi Komsomolskaya Pravda da, şu soruyu gündeme getiriyor: "Batı neden kendi cephesinin ikinci cephe değil de ana cephe olduğuna herkesi inandırmak istiyor?"

Gazete, Normandiya Çıkarması ile ikinci cephe açılana kadar milyonlarca Rus askerinin hayatını kaybettiğini de hatırlatıyor.

Belki de Rus lider Putin, 75. yıl etkinliklerine davet edilseydi, Rusya'nın bakış açısı daha olumlu olabilirdi.