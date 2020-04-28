Nöroblastom hastası çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ekibi, sinir sistemi kanseri (nöroblastom) hastası 9 yaşındaki Ecrin Akar'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ecrin Akar'ın 9. yaş günün olduğu ve 2 gün sonra hastalığından dolayı ameliyat olacağının bildirilmesi üzerine Türkoğlu Belediyesi ekibi, Beyoğlu Mahallesi'ndeki çocuğun evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ekip, doğum günü pastasıyla ziyaret ettikleri Akar'a çeşitli hediyeler verdi.

Ecrin Akar, çok mutlu olduğunu belirterek Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş ve ekibine teşekkür etti.