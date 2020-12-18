Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir - Son Dakika

Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir

18.12.2020 13:39
Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir, System.String[]

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden hacamatın tıbbi tedaviye destek olarak uygulandığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden hacamatın tıbbi tedaviye destek olarak uygulandığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, "Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi bakteri ve virüslere karşı da çok daha güçlü olurlar" dedi.

Uzmanlar, bilimsel kanıtlara dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan ve cildin en üst tabakasına çizikler uygulanarak yapılan hacamat (Kupa) tedavisinin tıbbi tedaviye destek olarak birçok hastalıkta tedavi edici etkisi olduğunu söylüyor. Son yıllarda hacamat tedavisinin önem kazandığını belirten Emsey Hospital Nöroloji uzmanı Dr. Suzan Üstün, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi virüse karşı çok daha güçlü bir savunma sistemine sahip oluyor" diye konuştu.

"KOVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN UYGULANABİLİR"

Dr. Üstün, "Negatif basınç ile kan, lenf ve hücreler arası sıvının dolaşımı artırılır. Böylece detoks yapılarak vücudun savunma sisteminin harekete geçmesi amaçlanır. Herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı kişilere yılda en az iki kez hacamat yaptırmaları önerilir. Hacamat, Kovid- 19'dan korunma amaçlı olarak yapılabilir. Ancak hastalığın geçirildiği sırada hacamat yapılması tedavide etkili değildir" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANIYOR"

Kupa tedavisinin migren, romatizma, fibromiyalji, artrit ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunlarında da etkili bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Üstün, "Modern tıp tarafından da desteklenen kupa tedavisi, günümüzde sertifikalı uzman hekimler tarafından klinik ortamlarda yapıldığında olumlu sonuçlar alınır" dedi.

Dr. Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

"Pıhtılaşma bozukluğu hastalığı olanlar, yeni yapılan cerrahiye bağlı henüz kapanmamış yarası olanlar, ağır kalp hastalığı olanlar, varisli bölgeler, riskli gebelikler haricinde herkese kupa tedavisi uygulanabilir. Tedavinin uygulanabildiği diğer hastalıkları ise, omurgada kireçlenme, kemik erimesi veya omurga diski fıtık başlangıcına bağlı ağrılar, fibromiyalji, stres ve anksiyete, strese bağlı baş ağrısı, migren, kas kasılması nedeniyle oluşan sırt ağrısı, tendinopati (Kas kirişlerinde iltihaplanma), spor yaralanmaları, kas iltihaplanması, çene artropatisi (Çene kemiği ekleminde ağrı, şişlik nedeniyle ağız açmada ve çiğnemede zorluk olması), diş gıcırdatma hastalığı, post zoster nevralji, trigeminal nevralji, astım, bronşit, sinüzit, larenjit, bağırsak ve mide ile ilgili problemler (Kabızlık, bulantı kusma gibi), dolaşım sistemi bozuklukları şeklinde sıralayabiliriz."


Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir

Nöroloji Bölümü, Fibromiyalji, Migren, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var
Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı         
13:28
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
10:24
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 13:50:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei