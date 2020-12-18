Nöroloji Uzmanı Dr. Üstün: Kovid-19'dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir - Son Dakika

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden hacamatın tıbbi tedaviye destek olarak uygulandığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, "Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi bakteri ve virüslere karşı da çok daha güçlü olurlar" dedi.

Uzmanlar, bilimsel kanıtlara dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan ve cildin en üst tabakasına çizikler uygulanarak yapılan hacamat (Kupa) tedavisinin tıbbi tedaviye destek olarak birçok hastalıkta tedavi edici etkisi olduğunu söylüyor. Son yıllarda hacamat tedavisinin önem kazandığını belirten Emsey Hospital Nöroloji uzmanı Dr. Suzan Üstün, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi virüse karşı çok daha güçlü bir savunma sistemine sahip oluyor" diye konuştu.

"KOVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN UYGULANABİLİR"

Dr. Üstün, "Negatif basınç ile kan, lenf ve hücreler arası sıvının dolaşımı artırılır. Böylece detoks yapılarak vücudun savunma sisteminin harekete geçmesi amaçlanır. Herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı kişilere yılda en az iki kez hacamat yaptırmaları önerilir. Hacamat, Kovid- 19'dan korunma amaçlı olarak yapılabilir. Ancak hastalığın geçirildiği sırada hacamat yapılması tedavide etkili değildir" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANIYOR"

Kupa tedavisinin migren, romatizma, fibromiyalji, artrit ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunlarında da etkili bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Üstün, "Modern tıp tarafından da desteklenen kupa tedavisi, günümüzde sertifikalı uzman hekimler tarafından klinik ortamlarda yapıldığında olumlu sonuçlar alınır" dedi.

Dr. Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

"Pıhtılaşma bozukluğu hastalığı olanlar, yeni yapılan cerrahiye bağlı henüz kapanmamış yarası olanlar, ağır kalp hastalığı olanlar, varisli bölgeler, riskli gebelikler haricinde herkese kupa tedavisi uygulanabilir. Tedavinin uygulanabildiği diğer hastalıkları ise, omurgada kireçlenme, kemik erimesi veya omurga diski fıtık başlangıcına bağlı ağrılar, fibromiyalji, stres ve anksiyete, strese bağlı baş ağrısı, migren, kas kasılması nedeniyle oluşan sırt ağrısı, tendinopati (Kas kirişlerinde iltihaplanma), spor yaralanmaları, kas iltihaplanması, çene artropatisi (Çene kemiği ekleminde ağrı, şişlik nedeniyle ağız açmada ve çiğnemede zorluk olması), diş gıcırdatma hastalığı, post zoster nevralji, trigeminal nevralji, astım, bronşit, sinüzit, larenjit, bağırsak ve mide ile ilgili problemler (Kabızlık, bulantı kusma gibi), dolaşım sistemi bozuklukları şeklinde sıralayabiliriz."