Nöroloji Yoğun Bakımı Nedir?
54 dakika önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Nöroloji yoğun bakım hakkında bilgiler aktaran Karadeli, şu ifadeleri kullandı: "Nöroloji yoğun bakım, sadece nöroloji hastalarına özel yoğun bakımdır. Özellikle bizim inme ünitemizde sadece bizlerin tedavisini yaptığı nöroloji yoğun bakımlarımız vardır. Zaten baktığımız zaman nöroloji yoğun bakım üniteleri, inme merkezi veya geniş kapsamlı nöroloji merkezleri için artık olmazsa olmazlar arasındadır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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