Nöron Nedir, Ne İşe Yarar? Nöron Beyinde Nerede Bulunur?

Nöronlar sinir sisteminizin en temel fonksiyonlarından birisidir. Algılarımız ve davranışlarımızın nöronların çalışma şekli ile ve bir nöronun diğerleri ile etkileşime girmesi gibi pek çok şeyle bağlantılıdır.

Nöron Nedir?

Nöronlar, sinir sistemi ile ilgili işlevlere katılmakla görevli olan küçük hücrelerdir. Beynimizde de milyonlarca nöron bulunur. Bilim insanları insanların doğduğunda yaklaşık 80 milyon nörona sahip olduğunu söylüyor. Büyüdükçe bu sayı giderek azalır. 80 yaşından sonra nöronlarımızın neredeyse %30'unu kaybetmiş olacağımız biliniyor. Hayatımız boyunca durmadan nöron kaybediyor ve bunları tekrardan meydana çıkartıyoruz.

Nöronlar Ne İşe Yarar?

Nöronlarımızın yenilenme sürecinin başlaması ile hücre doğumu denilen süreci üretene yeni bağlantılar yapılır. Bu süreç kişinin hayatı boyunca yeni nöronlarının doğmasına imkan sağlar.

Kısacası, sinir sistemlerimiz çevresinde ve içimizde neler olup bittiğini anlar. Yani nöronlar, nasıl hareket etmemiz gerektiğine ve iç organların durumunu ya da fonksiyonlarını değiştirmemize (kalp atış hızı değişiklikleri gibi) ve neler olup bittiğini düşünmemize ve hatırlamamıza yardımcı oluyor. Bunu yapmak için de nöronlar adı verilen gelişmiş bir ağa dayanıyor.

Nöron Beyinde Nerede Bulunur?

Nöron ya da sinir hücresi sinir sisteminin en temel fonksiyonel birimidir. Nöronların başlıca görevi, bilgi transferini gerçekleştirmektir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık 100 milyar nöron bulunduğu tahmin ediliyor. Normal bir sinir hücresi ise, diğer 50.000-250.000 kadar başka nöron ile bağlantılıdır. Nöronun ana parçaları hücre gövdesi, çekirdek ve dentritlerden oluşan bir yapıya sahiptir.

Aksonlar ya da küçük dallar sayesinde nöronlar arasında pek çok önemli bağlantı vardır. Aksonların görevi bir nörondan diğerine mesaj iletmek olan ağların arasında kurulmasında oldukça etkilidir. Bu sürecin adına ise, sinapsis ismi verilir. Bu, aksonların 0.001 saniyelik elektrik yüklemesi ile bağlanmaları sonucunda meydana gelir ve saniyede 500 defa tekrarlanabilir. Nöronlar, sinapslar aracılığı ile birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu iletişim genellikle bir akson - dendrit bağlantısı ile olur.