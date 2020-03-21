Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, liglerin ertelenmesinin ardından özellikle yalnız yaşayan sporcuların takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, yalnız yaşayan sporcuların takip edilmemesi halinde bazı sporcularda anksiyete, depresyon ve yalnızlık sendromunun oluşabileceğini ifade etti.



Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla sporculara uyarılarda bulundu. Futbol, basketbol ve voleybol liglerinin ertelenmesinin ardından evlerinde dinlenmeye geçen sporcuların, günlük egzersizlerini yapmaları gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, "Şu anda dışarı çıkıp dışarıda antrenman yapmaları mümkün değil. Evin içinde ne kadar ne yapabileceklerine bakmaları gerekiyor. Şartlar önemli. Evde egzersiz yaparak, kondisyonlarını korumaları gerekiyor. Ama yan gelip yatarsa, film dizi izlerse, antrenmanları es geçerlerse çok büyük düşüş yaşarlar. Bu anlamda teknik adamlara ve yöneticilere oyuncuların takip edilmesi konusunda önemli bir iş düşüyor. Sporcular mutlaka teknik ekipleri tarafından verilen programları yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.



"Anksiyete, depresyon, yalnızlık sendromu oluşabilir"



Aileleriyle vakit geçiren sporcuların belli bir program dahilinde hareket etmesinin daha kolay olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, "Özellikle yalnız yaşayan sporcular evde sıkılabilir. Bu durumda psikolojik olarak olumsuz etkilenebilirler. Özellikle yabancı sporcularda bu durum daha ağır görülebilir. Anksiyete, depresyon, yalnızlık sendromu oluşabilir. En önemli nokta burada evde yalnız kalan kişilerin alkolle çok fazla etkileşime geçmemesi. Çünkü ilerleyen durumda tükenmişlik sendromu yaşanabilir. Sporcular aksiyona alışmış insanlardır. Toplumda tanınan insanlardır ve sosyal hayatları vardır. Birden bire bu insanların eve kapanması, bu sürenin belirsizliği, psikolojik olarak çok büyük sorunlara neden olabilir. Yalnız kalan da mutlaka olacaktır ama herkes samimi olduğu kişilerle diyaloğunu devam ettirmelidir. Ancak bu noktada takip edilmezlerse, uygunsuz kişilerle de görüşme yapabilirler. Bu durum da profesyonel hayatlarını etkileyebilir. Yani bir anlamda kötü alışkanlıklara başlama durumu oluşabilir. Burada kulüplere büyük yük düşüyor. Sporcuların ihtiyaçları sık sık sorulmalı. Yalnızlık hissiyatı çekmemeleri gerekiyor. Psikolog kontrolü de gerçekleştirilebilir. Sosyal izolasyondan dolayı maddi ve manevi olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmeleri gerekir. Maddi anlamda olumsuz etkilenmelerinden kastım, kötü alışkanlıklara bulaşabilirler ve bu da bir hayat biçimi olarak devam edebilir. Profesyonel hayatın getirdiklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi burada en önemli nokta kulüpler tarafından takip edilmeleri olacaktır" açıklamasında bulundu.



"Yalnız yaşayan sporcular, birbirleriyle vakit geçirebilir"



Korona virüsün özellikle yaşlı insanlar üzerindeki olumsuz etkisine de dikkat çeken Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, "Her ne kadar bu hastalık genç yaştaki kişilerde ölümcül olmasa da kendilerine bulaşması durumunda kulüpteki yaşı büyük insanlara geçme riski var. Sporcular çok etkileşim içinde olan insanlardır. Kendilerini ve başkalarını koruyacaklardır. Futbolcu belki bu hastalığa yakaladığında hayati tehlike oluşturmayacaktır ama psikolojik olarak etkilenecektir. Ayrıca form durumu da olumsuz etkilenecektir. Kulüpler futbolculara ciddi yatırımlar yapıyorlar ve bu form durumları takımlarını da olumsuz etkileyecektir. Yalnız kalan sporcular, 2'li 3'lü gruplar halinde vakit geçirirlerse, yalnızlık psikolojisinden de uzaklaşırlar. Diğer türlü psikolojik olarak problem yaşayabilirler" diye konuştu. - İSTANBUL