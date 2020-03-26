Norveç, 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Molla Krekar'ı İtalya'ya iade etti

Norveç hükümeti, İtalya'da 'terör eylemleri planlama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Molla Krekar' takma adlı Irak doğumlu İmam Necmettin Farac Ahmet'i koronavirüs salgınına rağmen İtalya'ya iade ettiğini duyurdu.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveç Adalet Bakanı Monica Maeland, "Krekar artık Norveç'te değil, İtalya'ya iade edildi. İtalya kendisine sorumlu bir şekilde davranılacağının garantisini verdi." dedi.