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Norveç, 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Molla Krekar'ı İtalya'ya iade etti
6 saat önce
Norveç hükümeti, koronavirüs salgınına rağmen İtalya’da 'terör eylemleri planlama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Molla Krekar' olarak adlandırılan Irak doğumlu İmam Necmettin Farac Ahmet'i İtalya'ya iade ettiğini duyurdu.
Norveç hükümeti, İtalya'da 'terör eylemleri planlama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Molla Krekar' takma adlı Irak doğumlu İmam Necmettin Farac Ahmet'i koronavirüs salgınına rağmen İtalya'ya iade ettiğini duyurdu.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveç Adalet Bakanı Monica Maeland, "Krekar artık Norveç'te değil, İtalya'ya iade edildi. İtalya kendisine sorumlu bir şekilde davranılacağının garantisini verdi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:32
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