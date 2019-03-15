Son Dakika Haberleri: Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı

Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı

10 dakika önce

NORVEÇ İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı, System.String[]
NORVEÇ İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti. Norveç Başbakanı Erna Solberg de hükümet üyelerinin olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını, bunun, Bakan Wara ve ailesi için bir trajedi olduğunu söyledi.

6 AYDA 5 SALDIRI

Norveç Maliye ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen ise herkesin şokta olduğunu belirterek polisin olayı kısa sürede çözmesini diledi. Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesi, Bakan Wara'nın evinde arama yapılmasına karar verdi. Wara'nın, soruşturma bitene kadar izine ayrıldığı belirtildi. Son altı ay içinde ailenin aracı 5 kez kundaklanmış, bir kez evlerinin duvarına gamalı haç çizilmişti. Saldırılar kamuoyunda büyük tepki çekmiş, aşırı sağcı çevreler, sığınmacıları ve göçmenleri hedef göstermişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:10 

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