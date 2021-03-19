Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma - Son Dakika

Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma

19.03.2021 21:50
Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma, System.String[]

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü için düzenlenen kutlamada korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü için düzenlenen kutlamada korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü kutlaması ülke genelinde tepki çekmişti. Norveç polisi, Solberg hakkında Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Basın aracılığıyla ortaya çıkan bilgilerin arka planına karşı, Başbakan'ın kendi ifadeleriyle birlikte polis, bulaşıcı hastalık yönetmeliğinin ihlali ihtimaline karşı soruşturma başlatmaya karar verdi. Konu daha sonra savcılık tarafından değerlendirilecek" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Solberg ise yaptığı açıklamada, ailesinin geçtiğimiz Şubat ayında kısıtlama kurallarını ihlal ettiğini ve Şubat yarı tatilinde 60. doğum gününü kutlarken hükümetin Covid-19 tavsiyelerine aykırı davrandığını doğruladı. Solberg, 26 Şubat tarihinde Norveç'in Geilo bölgesinde yer alan bir kayak merkezinin restoranında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 13 kişi ile birlikte toplandığını fakat göz tedavisi için hastanede olması nedeniyle yemekte kendisinin bulunmadığını belirtti. Ertesi gün bir apartman dairesinde kendisi ile birlikte 14 kişinin toplanarak ülkenin kısıtlama kurallarına uymadığını kabul eden Solberg, "Ailem ve ben Covid-19 yönetmeliğine uymadığımız için üzgünüm, bu asla olmamalıydı. Elbette sizden istediğim gibi tüm tavsiyelere uymalıydık" ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getiren Solberg,"Özellikle dört gözle bekledikleri şeyleri iptal etmek zorunda kalan herkesi düşünüyorum, sınıf arkadaşlarıyla bir doğum günü, arkadaşlarla bir kutlama veya önemli olan başka herhangi bir şey. Bu duruma öfkelenen ve hayal kırıklığına uğrayanları anlıyorum. Bir hata yaptım ve bunun için üzgün olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Norveç enfeksiyon kontrol kurallarına göre ülkede, özel etkinliklerde en üst toplanma sayısı 10 kişi olarak belirtilmişti. - OSLO

Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma

Koronavirüs, Başbakan, Norveç, Doğum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma - Son Dakika


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