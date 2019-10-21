Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta
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Norveç Başbakanı Erna Solberg'in gelişi ve karşılanması Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:17 Kaynak: AA
Norveç Başbakanı Erna Solberg'in gelişi ve karşılanması
Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
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