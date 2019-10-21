Son Dakika Haberleri: Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta
Son Dakika Güncel Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta

Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta

30 dakika önce

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in gelişi ve karşılanması Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir...

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in gelişi ve karşılanması

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta

Berhem Salih, Bağdat, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:17 Kaynak: AA
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