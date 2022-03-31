Norveç Başbakanı Store'dan, Putin'e "savaşa son verin" çağrısı - Son Dakika
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Norveç Başbakanı Store'dan, Putin'e "savaşa son verin" çağrısı

31.03.2022 15:35
Norveç Başbakanı Store'dan, Putin'e "savaşa son verin" çağrısı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Norveç Başbakanlığından yapılan açıklamada, Store'un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki durumu ele aldığı bir saatlik telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Store, "Devlet Başkanı'ndan (Putin) acilen Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesini, Rus askerlerini çekmesini ve insani erişimi güvence altına almasını istedim." dedi.

Putin ile görüşmesinin açık mesajlar içeren düzgün bir görüşme olduğunu ifade eden Store, görüşmede savaşı kınadıklarını ve bunu bir savaş suçu olarak gördüklerini açıkça belirttiğini söyledi.

Store, Putin'in de konuyla ilgili görüşlerini açıkladığını aktardı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç Başbakanı Store'dan, Putin'e 'savaşa son verin' çağrısı - Son Dakika


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