Norveç Başbakanı Store, Taliban ile görüşmelerin gerekli olduğunu söyledi - Son Dakika

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in ev sahipliğinde Taliban mensupları ile gerçekleştirilen görüşmelerin gerekli olduğunu bildirdi.

Voice of America'nın haberine göre Store, New York'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Store, insan hakları gruplarının protestolarına rağmen 23-25 Ocak'ta Oslo'da Taliban mensupları ile gerçekleştirilen görüşmelerin gerekli olduğunu söyledi.

Taliban yönetimine ev sahipliği yapmanın hükümet için zorlu bir hamle olduğunu belirten Store, toplantıların Taliban yönetimini "meşrulaştırmak" anlamına gelmediğini ifade etti.

Store, görüşmeleri Afganistan'daki insani krizi önlemek için atılan "ilk adım" ve Taliban'a yönelik uluslararası beklentilerin ve mesajların iletildiği bir "çerçeve" olarak niteledi. Norveç Başbakanı, görüşmeleri "samimi" ve "ciddi" olarak değerlendirdi.

Afganistan'daki insani duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Store, 1 milyon çocuğun açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve nüfusun yarısının yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmelerde ülkeye yapılacak insani yardımların yanı sıra Afgan kadınlarının eğitimi ve Taliban hükümetinin kapsayıcılığının ele alındığı kaydedildi.

Oslo'da Taliban heyeti ile bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmelerde "Afgan eğitim yılının başladığı martta, ilk ve orta dereceli okulların kız ve erkek çocukları için erişilebilir olması gerektiğini" vurguladıklarını bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.