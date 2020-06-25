Norveç basını Alanya'da - Son Dakika

Norveç basını Alanya'da

Norveç'in yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Aftenposten'in muhabiri Tor Arne Andreassen, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla Alanya'da bir dizi temaslarda bulundu ve alınan Covid-19 önlemlerini inceledi.

Norveç'in yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Aftenposten'in muhabiri Tor Arne Andreassen, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla Alanya'da bir dizi temaslarda bulundu ve alınan Covid-19 önlemlerini inceledi. İlk ziyaretini ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yapan Andreassen, şehirde yeniden düzenlenen kurallar ve uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan görüşmeye Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Anex Tour Side Alanya Kontrat Müdürü ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cihanoğlu eşlik etti. Şehir esnafı ve plajda bulunan vatandaşlarla da görüşen Andreassen, Alanya Teleferik ve konaklama tesislerinde alınan önlemleri yakından inceledi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi


Alanya'yı tercih ediyorlar


Norveç'in prestijli yayın organı Aftenposten muhabiri Andreassen'in Alanya'ya gelerek şehirde yapılan çalışmaları incelemesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "Ülke ve Alanya olarak alınan Covid-19 önlemleri dünya ortalamasının üzerinde başarı gösteriyor. Bu da yabancı basının ilgisini çekiyor. Norveç pazarı şehrimiz için de çok önemli. Alanya'da yaşayan Norveçliler üzerinde 5 bin 800 tapu kaydı bulunuyor. Döviz girdisi anlamında ülke ekonomimizin önemli ölçüde cari açığını kapatan turizm sektörü ve şehrimiz için Norveç çok önemli bir pazar" dedi. Norveç'ten Antalya Havalimanı'na yapılacak seferlerin 10 Temmuz itibariyle haftada 2 kez olacağı bilgisini veren Andreassen de ülkelerine dönen Norveçliler için 2 hafta karantina uygulandığını söyleyerek normalleşme sürecinin hızlanarak karantina süresinin de en yakın zamanda kalkacağına inandığını dile getirdi. - ANTALYA

Koronavirüs, Norveç, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Norveç basını Alanya'da - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç basını Alanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]