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Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu
6 saat önce
Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak
Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.
Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:14
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