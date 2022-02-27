Norveç, devlet varlık fonu Rus varlıklarını elinden çıkarıyor - Son Dakika
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Norveç, devlet varlık fonu Rus varlıklarını elinden çıkarıyor

27.02.2022 23:37
Norveç, devlet varlık fonu Rus varlıklarını elinden çıkarıyor

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topaklarına yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'ya uygulanacak yaptırım listesi uzamaya devam ediyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Devlet Varlık Fonu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını söyleyerek, "Fonun yatırımlarını dondurmaya karar verdik ve (Rusya'nın) satış sürecini başlattık" dedi.

Norges Bank Yatırım Yönetimi'ne (NBIM) göre, 2020 yılının sonunda, fonda Rus varlıkları 6,7 milyar kron değerinde devlet tahvili ve 23,3 milyar kron değerinde öz kaynak bulunduruyordu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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