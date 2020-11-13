Norveç Futbol Federasyonu: Omar'ın testi pozitif çıktı

Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Norveç Milli Takımı'nda bulunan defans oyuncusu için ülkesinin futbol federasyonundan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Deneyimli savunmacının izole edildiği belirtildi.
- Kaynak: DHA
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