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Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi.
6 saat önce
Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
Norveç Futbol Federasyonu: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi. Organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. - İSTANBUL
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