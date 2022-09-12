Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için yeni anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için yeni anlaşma imzaladı

12.09.2022 15:58
Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için yeni anlaşma imzaladı

Norveç hükümeti, Endonezya ile yağmur ormanlarının korunması konusunda yeni anlaşmaya imza attı.

Norveç hükümeti, Endonezya ile yağmur ormanlarının korunması konusunda yeni anlaşmaya imza attı.

Norway Posts'un haberine göre, Norveç hükümeti Endonezya'yla yağmur ormanlarının korunması için ilk ödemesi yaklaşık 550 milyon kronun (56 milyon dolar) üstünde iş birliği anlaşması yaptı.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide'nın, Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar ile anlaşmayı imzalamak için başkent Cakarta'ya gittiği bildirildi.

Dünyanın en büyük üçüncü yağmur ormanları olan Endonezya yağmur ormanları için Norveç'in yıllık ödemeler yapacağı belirtildi.

Yağmur Ormanları Derneği Başkanı Torris Jaeger, Endonezya'nın ormansızlaşmayı azaltma konusundaki etkileyici çalışması nedeniyle ödüllendirilmesinin önemli olduğunu ve Norveç'in desteğinin bu çabayı güçlendireceğini söyledi.

Norveç, 2010'dan bu yana Endonezya ile iklim ve ormanlar konusunda iş birliği yapıyor.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için yeni anlaşma imzaladı - Son Dakika

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