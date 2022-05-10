Norveç, ihtiyaç fazlası Kovid-19 aşılarını imha ediyor - Son Dakika

Norveç'in ihtiyaç fazlası 137 binden fazla Kovid-19 aşısını imha ettiği bildirildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, küresel talebin değişmemesi durumunda daha fazla aşının imha edileceği belirtildi.

Ülkede ihtiyaç fazlası 137 binden fazla Kovid-19 aşısının imha edildiği aktarılan açıklamada, salgın dönemi boyunca ilk kez aşı tedarikinin talebi aştığı ve benzeri durumun çoğu Avrupa ülkesinde de yaşanabileceği kaydedildi.

Norveç'in BM destekli küresel aşı programı COVAX dahil 25'ten fazla ülkeye 7,4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladığı ifade ediliyor.

Danimarka'daki sağlık yetkilileri de bu ay başında yaptıkları açıklamada, 1,1 milyon fazla Kovid-19 aşısını gelişmekte olan ülkelere bağışlama çabalarının başarısız olduğu ve son kullanma tarihlerinin de yakın olması nedeniyle atılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Norveç'te 18 yaşından büyüklerin yüzde 93,1'i ilk doz, yaklaşık 90,7'sinin ise ikinci doz aşı olduğu belirtiliyor.