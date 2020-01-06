Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü

6 saat önce

673 bin nüfuslu Oslo'da yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.

Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü, System.String[]

Norveç'in başkenti Oslo yol güvenliği açısından dünyada örnek kentlerin başında geliyor. 2019 yılı verilerine göre Oslo'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kaza oranının düşmesinde hız limitlerinin düşürülmesi, yaya ve bisikletlilere açılan özel alanların etkili olduğu belirtiliyor.


Norveç basınına göre 673 bin nüfuslu kentte yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı
Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı Almanya'da polise bıçakla saldıran Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Son Dakika Haber
18:00 Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç? - Son Dakika Haber
17:57 Son Dakika: Trump'tan İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak - Son Dakika Haber
17:51 Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika Haber
17:50 Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 18:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]