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Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılında trafik kazasında toplamda 1 kişi öldü
6 saat önce
673 bin nüfuslu Oslo'da yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.
Norveç'in başkenti Oslo yol güvenliği açısından dünyada örnek kentlerin başında geliyor. 2019 yılı verilerine göre Oslo'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kaza oranının düşmesinde hız limitlerinin düşürülmesi, yaya ve bisikletlilere açılan özel alanların etkili olduğu belirtiliyor.
Norveç basınına göre 673 bin nüfuslu kentte yaşanan tek ölümlü kaza geçen yılın haziran ayında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:44
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