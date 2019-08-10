Son Dakika Haberleri: Norveç'in başkenti Oslo'da camide silahlı saldırı: Bir yaralı
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Norveç'in başkenti Oslo'da camide silahlı saldırı: Bir yaralı

58 dakika önce

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da camide silahlı saldırı: Bir yaralı, System.String[]
Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Norveç polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Baerum şehrindeki "El- Nur İslam Merkezi" adlı camide bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
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Twitter, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36 
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