Norveç'in başkenti Oslo'da camide silahlı saldırı: Bir yaralı
58 dakika önce
Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Norveç
'in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camide silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Norveç polisinin resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Baerum şehrindeki "El- Nur İslam
Merkezi" adlı camide bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36
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