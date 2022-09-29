Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı - Son Dakika
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Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı

29.09.2022 21:00
Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı

Norveç'in başkenti Oslo'da, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericilerden bazılarının, İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'da, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericilerden bazılarının, İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, çok sayıda kişinin, 22 yaşındaki Emini'nin ölümünü protesto etmek için Oslo'daki İran Büyükelçiliği önünde bir araya geldiğini belirtti.

Yetkililer, polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede, bir grup göstericinin, İran Büyükelçiliğine girmeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Protestocuların taş fırlattığını ve şiddete yöneldiğini belirten emniyet yetkilileri, 90 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Norveç, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı - Son Dakika

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