Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı - Son Dakika

Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.

Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı, System.String[]

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn and Valemon petrol bölgelerindeki kuyuların "kontrollü bir şekilde" kapatıldıkları belirtilen, üçüncü büyük petrol üretim bölgesi Johan Sverdrup'daki üretimin ise sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre grev, işveren örgütü Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile Lederne sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelekrinde arabuluculuğun ihlal edildiğine ilişkin savlardan kaynaklandı.Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in petrol toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.Gelişmeler petrol piyasalarını da etkiledi ve Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 40.13 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.75 artışla 38.07 dolara yükseldi.


Kuzey Denizi, Norveç, Petrol, Grev, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Norveç'in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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