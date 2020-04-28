Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı

48 dakika önce

Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı.

Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı, System.String[]

Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı.

Polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamının "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.

Norveç polisi şimdi Anne-Elisabeth Hagen'i kaçırdığı öne sürülen kişilerin 2018 yılındaki fidye taleplerinin muhtemelen sahte olduğunu, kadının büyük olasılıkla öldürülmüş olduğunu düşünüyor.

Norveç medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı.

Cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların fazla görülmediği Norveç'te konu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.





Kripto parayla fidye talebi

Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı.

Fakat bugün polis tarafından yapılan açıklamada Anne-Elisabeth Hagen'in kaçırılmadığı, hiçbir zaman fidye talebi ya da pazarlığı olmadığı, bunların soruşturmayı saptırmak için ortaya atılmış iddialar olduğu görüşü dile getirildi.

Hagen, eşini öldürmek ya da cinayeti başkasıyla birlikte planlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılana kadar dört hafta gözaltında tutulacak. Savcılar bu süre içinde Hagen'in kefaletle serbest bırakılmamasını istiyorlar.

Polis yetkilileri Hagen'i mahkeme önüne çıkarmak için yeterli sebep bulunduğunu, ama henüz cevapsız bir çok soru bulunduğu için soruşturmanın önümüzdeki dört hafta devam edeceğini söylediler.





Polis bu soruşturmayla Anne-Elisabeth'in cesedini bulmayı, Tom Hagen'in olaydaki rolünü açıklığa kavuşturmayı ve olaya başkalarının karışıp karışmadığını belirlemeyi hedeflediğini söylüyor.

Hagen'in avukatı Svein Holden ise Norveç medyasına müvekkilinin eşinni kaybolmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Olaylar nasıl gelişti?

Anne-Elisabeth kaybolduğunda Tom Hagen ile 49 yıldır evliydi.

En son 31 Ekim 2018 tarihinde Oslo'nun 20 kilometre doğusunda birlikte yaşadıkları Lorenskog'daki evlerinden kayıplara karışmış, polis evde kadının zorla götürüldüğüne işaret eden mücadele izleri bulmuştu.

Olayla ilgili olarak 2019 yılının Ocak ayına kadar kamuoyuna açıklama yapılmamış, bu tarihte polis Anne-Elisabeth'in kaçırıldığından kuşkulanıldığını, fidye talep edildiğini ve hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.

Kötü bir el yazısıyla iletilen 10 milyon dolar tutarında kripto para fidye talebi Norveç medyasında yayınlanmıştı.

2019 yılının Haziran ayına gelindiğinde Anne-Elisabeth'in izi bulunamamış ve onu kaçırdığını iddia eden kişiler kadının ellerinde olduğuna ilişkin bir kanıt sunamamışlardı.

FBI'dan yardım

Polis bu aşamada soruşturmayı fidye amaçlı kaçırma yerine kaçırma süsü verilen cinayet varsayımı üzerinden yapmaya karar verdi ve Norveç kamu yayıncısı NRK'nun haberine göre gizlice Tom Hagen'i soruşturmaya başladı.

Norveç medyasının haberlerine göre Norveç polisi Anne-Elisabeth kaybolduğundan bugüne 18 ay süren soruşturma sırasında Norveç polisi Amerikan federal soruşturma örgütü FBI'dan yardım aldı, İsveç polis köpeklerini kullandı ve 6 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Tom Hagen Kapital adlı dergiye göre Norveç'in en zenginleri listesinde 164'üncü sırada ve 200 milyon dolar civarında bir servetin sahibi.

Tom Hagen, Norveç, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:45 


Son Dakika

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı         
00:12
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı         
00:08
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
00:06
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi         
23:41
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor         
23:18
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
23:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir         
23:12
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek         
23:02
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor         
22:56
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum         
22:51
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?         
22:37
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir         
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması         
21:51
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı         
21:44
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 00:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]