Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

08.08.2022 17:54
Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

Norveç'in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.

Norveç'in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.

Fransız basınındaki haberlere göre, Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.

Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı.

Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen'e kaldırıldı.

Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.

Kuzey kutbunun Norveç'e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300'ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.

YORUMLAR
500
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi
Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement