Kuzey kutbunun Norveç'e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300'ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.

Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Norveç'te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.