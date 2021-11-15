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Norveç'in yerli topluluklarından Samiler, "rüzgar türbini" tehdidiyle mücadele ediyor - Son Dakika

Norveç'in yerli topluluklarından Samiler, "rüzgar türbini" tehdidiyle mücadele ediyor

15.11.2021 14:38
Norveç'in yerli topluluklarından Samiler, "rüzgar türbini" tehdidiyle mücadele ediyor

Norveç'in yerel topluluklarından Samiler, temel uğraşları ren geyiği yetiştiriciliğini tehdit eden rüzgar türbinlerinin kaldırılması için mücadele veriyor.

Norveç'in yerel topluluklarından Samiler, temel uğraşları ren geyiği yetiştiriciliğini tehdit eden rüzgar türbinlerinin kaldırılması için mücadele veriyor.

Norveç'in de aralarında bulunduğu İskandinav ülkelerinde uzun yıllardır yerleşik etnik bir grubu temsil eden Samiler, Ural- Altay dil ailesinin Fin-Ugor koluna bağlı dillerini konuşuyor.

"Lapon" veya "Lapyalı" olarak da adlandırılan Samilerin bazı kaynaklarda, Türk oldukları da iddia ediliyor.

Samiler, kültürlerini ve kimliklerini korumak için mücadele veriyor. Temel geçim kaynağı ren geyiği yetiştiriciliği olan Samiler, Norveç'te bu nedenle büyük sıkıntı çekiyor.

Samiler, yaşadıkları bölgede kurulan Avrupa'nın en büyük karaüstü rüzgar türbinleri nedeniyle geleneksel geçim kaynakları olan ren geyiği yetiştiriciliğini yapamadıklarını savunuyor.

Türbinler, ren geyiği yetiştiriciliğini tehdit etmeye devam ediyor

Sami çobanlar, dev ve oldukça sesli çalışan rüzgar türbinlerinin geyikleri ürkütmesi nedeniyle ülkenin yüksek mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme 11 Ekim'de verdiği kararda, Samileri haklı bulmuş ve ülkenin merkezinde bulunan Fosen Yarımadası'ndaki Storheia ve Roan rüzgar çiftliklerinin çobanların haklarını ihlal ettiğine ve bu nedenle operasyon izinlerinin geçersiz olduğuna kanaat getirmişti.

Ancak mahkeme, kararında, Norveç'te 100 bin civarı eve elektrik veren 151 kadar türbinin akıbetinin ne olacağı konusunu muğlak bıraktığı için aradan geçen 1 aydan fazla süredir türbinler çalışmayı ve ren geyiği yetiştiriciliğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Samilerin seçilmiş temsilcilerinden oluşan parlamentosunun Başkanı Silje Karine Muotka, tek çözüm yolunun türbinlerin kaldırılması olduğunu söylüyor.

Alman, İsviçreli ve Norveçli şirketlere ait çiftlikler, Avrupa'nın en büyük karaüstü (onshore) rüzgar türbini sisteminin parçası niteliğini taşıyor.

Norveç, Altay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'in yerli topluluklarından Samiler, 'rüzgar türbini' tehdidiyle mücadele ediyor - Son Dakika


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