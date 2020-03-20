Norveç: Kırsalda tatil evine gidenlere 15 bin Norveç Kronu para veya 10 gün hapis cezası

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınan "sokağa çıkma kısıtlama" kararının en etkili önlemlerden biri olduğu görülürken, büyük kent sakinlerinin kırsaldaki tatil evlerine akın etmesi yetkilileri endişelendiren ciddi bir sorun haline geldi.



Norveç hükümeti, kırsaldaki Covid-19 vaka artışını önlemek için Norveçlilerin ikinci evlerine gitmelerini yasaklama kararı aldı.