Norveç Kızıl Parti Başkanı, Oslo Havalimanı'nda gözlük çalmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
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Norveç Kızıl Parti Başkanı, Oslo Havalimanı'nda gözlük çalmaktan gözaltına alındı

02.07.2023 13:37

Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes, Oslo Havalimanı'nda pahalı bir güneş gözlüğünü çalmaktan gözaltına alındı. Moxnes, gözlükleri yanlışlıkla aldığını iddia etse de polis, hırsızlık suçundan ceza kesti. Siyasetçi, durumun sonuçlarını kabul etmek zorunda olduğunu belirtti.

Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes'in, Oslo Havalimanı'nda pahalı bir güneş gözlüğünü çalmaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

PARASINI ÖDEMEDİĞİ GÖZLÜKLE DÜKKANDAN AYRILDI

USA Today'in haberine göre, 2 hafta önce yaşanan olayda Moxnes, Gardermoen kentinde, Oslo Havalimanı'ndaki dükkandan parasını ödemediği pahalı bir gözlükle ayrıldığının anlaşılması üzerine hırsızlıktan gözaltına alındı.

Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes gözlük çaldığı için gözaltına alındı
Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes.

"YANLIŞLIKLA OLDU" İDDİASI

Norveçli siyasetçi, gözlükleri "yanlışlıkla" aldığını iddia etse de polis, Moxnes'e hırsızlıktan 3 bin Norveç kronu ceza kesti. Moxnes, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, bir düğün için gittiği Gardermoen'deki mağazadan güneş gözlüğünü kendisinin sanıp valizine koyduğunu ifade etti.

"UTANÇ VERİCİ BİR DENEYİM"

Kamuoyunda bazı çevrelerin polislerin olaya fazla tepki verdiğini düşünmesine ilişkin Moxnes, polislerin işlerini yaptığını ancak bunun utanç verici bir deneyim olduğunu belirtti. Norveçli siyasetçi, herhangi bir mazereti olmadığını ve durumun sonuçlarını kabul etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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