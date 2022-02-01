Üye Girişi
Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor - Son Dakika

Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor

01.02.2022 21:55
Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor

Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.

Norveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların bugün saat 23.00 itibarıyla gevşetileceğini, 17 Şubat itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Store, "Bu gece 23.00 itibarıyla evden çalışmalar kaldırılacak, restoranların alkol servisi tekrar serbest bırakılacak, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verilecek." ifadesini kullandı.

Store, Kovid-19 aşılma oranın çok yüksek olması nedeniyle salgına karşı büyük bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, bir aksilik olmaması durumunda 17 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini verdi.

Norveç'te 25 Eylül 2021'de Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra vakaların kontrolden çıkması üzerine 12 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 440'a, vaka sayısı da 781 bin 49'a yükseldi.

YORUMLAR
500

Tiyatro, Norveç, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:37 Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:33 Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:26 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
20:44 Trabzon'da şaşırtan diyalog! Erdoğan'ın adaşına verdiği tepki herkesi güldürdü
20:36 TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
20:08 Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 22:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement